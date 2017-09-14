Національний банк надав інформацію про кількість співробітників регулятора і розмір оплати праці.
Дивися повний текст Скільки заробляють співробітники НБУ.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 17:01
Скільки заробляють співробітники НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють співробітники НБУ.
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:38
Работники монетного двора - это наверное те немногие из людей, которые в прямом смысле "ворочают миллионами". )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:21
NetSerpent, тогда у них иметь оклад всего-то в 12-14 раз больше, чем у Президента - это как-то скромно. Но да, это всего лишь оклад. Говорят, что на госработе основной доход в премиях, а оклад - это на карманные расходы.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:21
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:10
Якось недооцінили голову правління НБУ. От голова правління Укрзалізниці, або Укрпошти - мають оклад в 3 рази вищий. А цей, як лошок серед них )))
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:08
правильнее было бы написать"сколько платят сотрудникам нбу".
зарабатыват в классическом варианте только добавленную стоимость, а какую добавленную стоимость производит нбу вместе со своими сотрудниками?
болтаются только за курсом гривни и строчат какие-то директивы
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:36
Re: Скільки заробляють співробітники НБУ
Так, в Нацбанку станом на 1 липня поточного року фактично працюють 4549,5 співробітників (включаючи працівників Банкнотно-монетного двору – 1257 осіб)
Покажите мне этого 0,5 сотрудника!!!
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