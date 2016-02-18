Украинцев ждет гражданская конфискация имущества
+ Додати тему
Відповісти на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:26
Гражданская конфискация. Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.
Подробности читайте на Информ-UA:
https://inform-ua.info/economics/156613 ... aryrovanye
Как это все будут оценивать и за какой период, можно лишь догадываться.
hxbbgaf
Повідомлень: 20751
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 2047 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:31
Конфискация без суда и следствия? При нынешнием положении дел у половины страны конфискуют. Чувак хочет развязать гражданскую войну?
hxbbgaf
Повідомлень: 20751
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 2047 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор