RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Украинцев ждет гражданская
конфискация имущества

Украинцев ждет гражданская конфискация имущества
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:26

Украинцев ждет гражданская конфискация имущества

Гражданская конфискация.
Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.

Подробности читайте на Информ-UA: https://inform-ua.info/economics/156613 ... aryrovanye
Как это все будут оценивать и за какой период, можно лишь догадываться.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20747
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 2047 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:31

Конфискация без суда и следствия? При нынешнием положении дел у половины страны конфискуют. Чувак хочет развязать гражданскую войну?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20747
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 2047 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:25

В то же время отдачи никакой, одни обицянки. Вот что в сухом остатке получит молодой человек, который сейчас платит кучу налогов. Медицина вся платная, жилье - смешно, давно забыли, мы все бесправны, ограбили - иди гуляй, никто ничего расследовать не будет, менты так и говорят, пенсия - уже сейчас известно, что иметь надо будет минимум 35 лет стажа (учеба не учитывается, то есть нельзя иметь даже 2 лет перерыва в стаже), а возраст будет 60 с чем-то, а к тому времени есть шансы, вообще остаться без пенсии всем. В это же время менты идут на пенсию лет в 40 и получают большую пенсию по другой формуле с 70-процентной зависимостью от зарплаты (при том, что обычный пенсионер, получая сейчас 2000 гривен, получает сейчас только 13% от средней зарплаты в Киеве), судьи получают по 50 000 гривен пенсии при якобы "максимальной" 15, еще и миллион при выходе, прокуроры получают по 5 квартир за наш счет, а наш новый глубокоуважаемый президент сам имеет оффшоры и не платит налоги.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20747
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 2047 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:33

Re: Украинцев ждет гражданская конфискация имущества

Очередной поток бреда, не имеющий ничего общего со статьей. Сами додумали, сами наврали с три короба и теперь эти глупости по всему форуму постите.
Не ни малейшей конкретики, кто-то там что-то "хочет", а у вас истерика.
"если стоимость активов свыше доходов" трактуется просто - если прирост активов (а там же сказано, что если и введут, то только после нулевой декларации и налоговой амнистии) был больше, чем доходы за этот период. Все.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25350
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5962 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд втихую отменил арест имущества бриллиантового прокурора
hxbbgaf » П'ят 22 лип, 2016 20:17
0 1484
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2016 20:17
hxbbgaf
Конфискация без суда и следствия: 252 голоса 1, 2
hxbbgaf » Чет 18 лют, 2016 17:14
12 4287
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 кві, 2016 19:18
dsfdsfdfffsdfsdhgj
Раскрытие банковской тайны: что нас ждет?
hxbbgaf » П'ят 25 бер, 2016 23:49
1 1927
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 бер, 2016 00:02
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23300)
19.08.2019 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.