Украинцев ждет гражданская конфискация имущества

Додано: Пон 19 сер, 2019 15:25

В то же время отдачи никакой, одни обицянки. Вот что в сухом остатке получит молодой человек, который сейчас платит кучу налогов. Медицина вся платная, жилье - смешно, давно забыли, мы все бесправны, ограбили - иди гуляй, никто ничего расследовать не будет, менты так и говорят, пенсия - уже сейчас известно, что иметь надо будет минимум 35 лет стажа (учеба не учитывается, то есть нельзя иметь даже 2 лет перерыва в стаже), а возраст будет 60 с чем-то, а к тому времени есть шансы, вообще остаться без пенсии всем. В это же время менты идут на пенсию лет в 40 и получают большую пенсию по другой формуле с 70-процентной зависимостью от зарплаты (при том, что обычный пенсионер, получая сейчас 2000 гривен, получает сейчас только 13% от средней зарплаты в Киеве), судьи получают по 50 000 гривен пенсии при якобы "максимальной" 15, еще и миллион при выходе, прокуроры получают по 5 квартир за наш счет, а наш новый глубокоуважаемый президент сам имеет оффшоры и не платит налоги.