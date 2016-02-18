Украинцев ждет гражданская конфискация имущества

Гражданская конфискация. Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.
В то же время отдачи никакой, одни обицянки. Вот что в сухом остатке получит молодой человек, который сейчас платит кучу налогов. Медицина вся платная, жилье - смешно, давно забыли, мы все бесправны, ограбили - иди гуляй, никто ничего расследовать не будет, менты так и говорят, пенсия - уже сейчас известно, что иметь надо будет минимум 35 лет стажа (учеба не учитывается, то есть нельзя иметь даже 2 лет перерыва в стаже), а возраст будет 60 с чем-то, а к тому времени есть шансы, вообще остаться без пенсии всем. В это же время менты идут на пенсию лет в 40 и получают большую пенсию по другой формуле с 70-процентной зависимостью от зарплаты (при том, что обычный пенсионер, получая сейчас 2000 гривен, получает сейчас только 13% от средней зарплаты в Киеве), судьи получают по 50 000 гривен пенсии при якобы "максимальной" 15, еще и миллион при выходе, прокуроры получают по 5 квартир за наш счет, а наш новый глубокоуважаемый президент сам имеет оффшоры и не платит налоги.
Очередной поток бреда, не имеющий ничего общего со статьей. Сами додумали, сами наврали с три короба и теперь эти глупости по всему форуму постите. Не ни малейшей конкретики, кто-то там что-то "хочет", а у вас истерика. "если стоимость активов свыше доходов" трактуется просто - если прирост активов (а там же сказано, что если и введут, то только после нулевой декларации и налоговой амнистии) был больше, чем доходы за этот период. Все.