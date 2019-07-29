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Українцям готують індивідуальне
декларування доходів

Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:23

Українцям готують індивідуальне декларування доходів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть ввести посімейне декларування доходів, яке повинно бути більш ефективним, ніж нинішня система оподаткування.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:23

Колхозы возвращаются ? :) Даешь коллективизацию в рамках семьи ;) Может они и шибко умные но лучше бы им молчать, только народ будоражат своими идеями, если уж начал говорить то хоть расскажи что да как, а то как плюнул и пошел дальше.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:58

Теперь нужно будет Задекларировать семейную упаковку туалетной бумаги?
blueiceua
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