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Українцям готують індивідуальне
декларування доходів

Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:23

Українцям готують індивідуальне декларування доходів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть ввести посімейне декларування доходів, яке повинно бути більш ефективним, ніж нинішня система оподаткування.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:23

Колхозы возвращаются ? :) Даешь коллективизацию в рамках семьи ;) Может они и шибко умные но лучше бы им молчать, только народ будоражат своими идеями, если уж начал говорить то хоть расскажи что да как, а то как плюнул и пошел дальше.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:58

Теперь нужно будет Задекларировать семейную упаковку туалетной бумаги?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:03

Хотелось бы по подробнее, что они считают семьей??? Если бабушка живет отдельно - её то же считать??? То есть Её лишат льгот???
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:20

Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів

  сова написав:Хотелось бы по подробнее, что они считают семьей??? Если бабушка живет отдельно - её то же считать??? То есть Её лишат льгот???

Увы последнее время много анонсов чего то без какой либо конкретики и при этом вроде как взрослые все люди и вопросы подымаются скажем так глобальные. В общем или научатся думать прежде чем говорить и сказав А говорить и Б или их закидают какашками, благо есть кому :) Прям уже вижу Петра Алексеевича в роли мессии к следующим выборам :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:37

Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів

  Igorten написав:Прям уже вижу Петра Алексеевича в роли мессии к следующим выборам

хохма будет если на следующих выборах янык появится )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:29

Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів

  RomanTik написав:хохма будет если на следующих выборах янык появится )))
Оно ему нада ? Чел наслаждается жизнью, на пенсию он "заработал" ;)
Igorten
 
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Разберитесь с гос чиновниками сначала.... Ждём посадок.
А потом будет видно.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:59

На самом деле идея хорошая, но декларация семьи должна быть официальным и единственным легитимным документом для всех служб; декларация должна подаваться 2- ва раза в год, причём через он-лайн сервис. Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????
ecollia
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:10

  ecollia написав:На самом деле идея хорошая, но декларация семьи должна быть официальным и единственным легитимным документом для всех служб; декларация должна подаваться 2- ва раза в год, причём через он-лайн сервис. Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????

Почему два-ва а не два-ва-дцать-вдва-ва? -- в Штатах -- раз в год. В Германии -- вроде как тоже.
ФОПы отчеты уже лет с 20 через сервис сдают -- вряд ли тут что-то сильно другое будет.
> а кем из членов семьи?
А какая разница?????? -- если так критично -- тем, который грамотный (умеет читать/писать).
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