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Українцям готують індивідуальне
декларування доходів

Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:10

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  warlamp написав:_hunter
При начислении субсидии на комуслуги доходы безработного, не зарегистрированного официально, учитываются в размере трёх прожиточных минимумов (2007 грн. х 3 = 6021 грн.

Справка службы занятости о присвоении статуса безработного, предоставляется в собес для начисления субсидии.

ОК. И с чем вы спорите?..



Вы напрасно со мною спорите, я с вами абсолютно согласен!
Впрочем это уже ничего не значит, эту тему мы давно проехали.

Я спорю??? Я пытался понять -- чему вы противоречите...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:12

  flyman написав:Так що я не бачу ніякого змісту в загальному декларуванні.

В смысле "нет смысла"? -- смысл в дальнейшем "штрафовании" уклонистов.
_hunter
 
Повідомлень: 1019
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