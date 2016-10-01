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В Україні запустили оновлену
публічну кадастрову карту

В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:11

В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту

Пропонуємо до обговорення:
Забезпечує можливість навігації по карті з назвою населеного пункту.

Дивися повний текст В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:11

Ссылка в заметке не работает... Вернее переводит сама на себя!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:41

  Radon написав:Ссылка в заметке не работает... Вернее переводит сама на себя!

Да вроде работает ссылка, вот что по ней у меня: https://newmap.land.gov.ua/?cc=3198447. ... tho10k_all

Только там карта чета не работает :roll: У меня показывает пустое белое поле, на месте карты. В двух разных браузерах пробовал.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:46

не працює
vitalyl
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:18

newmap.land.gov.ua
Так работает. В Хроме на десктопе.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:25

Re: В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту

и цена подросла)) 99 было 55 вроде
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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