Забезпечує можливість навігації по карті з назвою населеного пункту.
Дивися повний текст В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:11
В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту.
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:41
Да вроде работает ссылка, вот что по ней у меня:
Только там карта чета не работает У меня показывает пустое белое поле, на месте карты. В двух разных браузерах пробовал.
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:18
Так работает. В Хроме на десктопе.
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:25
Re: В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту
и цена подросла)) 99 было 55 вроде
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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