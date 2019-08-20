Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та...
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Альфа-Банк Україна вітає всіх з прийдешнім Днем Незалежності України і дарує вигідні акційні пропозиції, які будуть діяти цілих три дні. З 21 по 23 серпня при оформленні продуктів у відділеннях Альфа-Банку у подарунок – знижка на кредит готівкою, додатковий кешбек в Cash’U CLUB та багато іншого.