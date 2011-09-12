Всем привет. Есть необходимость периодически менять доллар, а взамен получать гривну на карту Приватбанка. Суммы 2-3 тыс долл.
Существует ли такая услуга вообще? Может, кому-то надо? Желательно район Берестейской.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:38
Обмен доллара на Приват24 гривну на карту
Всем привет. Есть необходимость периодически менять доллар, а взамен получать гривну на карту Приватбанка. Суммы 2-3 тыс долл.
Существует ли такая услуга вообще? Может, кому-то надо? Желательно район Берестейской.
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:41
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:10
Что мешает это делать внутри П24?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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