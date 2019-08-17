|
|
|
Как снять $ в банкомате?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:36
Добрый день,
есть дебетовая $ карта не украинского банка,
как с нее можно снять именно $,
поддерживают ли такую функцию какие-нибудь банкоматы
или, возможно,
это можно сделать в кассе банка?
снять гривны с $ карты и потом купить $ это понятно, но в таком случае будут потери...из-за двойной конвертации сначала $->гривны при снятии наличных, ну и потом потери при обмене гривны->$...
-
finan_titan_stoic
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 26.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:39
finan_titan_stoic написав:
Добрый день,
есть дебетовая $ карта не украинского банка,
как с нее можно снять именно $,
поддерживают ли такую функцию какие-нибудь банкоматы
или, возможно,
это можно сделать в кассе банка?
снять гривны с $ карты и потом купить $ это понятно, но в таком случае будут потери...из-за двойной конвертации сначала $->гривны при снятии наличных, ну и потом потери при обмене гривны->$...
Только в кассе банка эмитента. Валютных банкоматов в Украине давно нет
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25409
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5972 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:02
Faceless написав:
Валютных банкоматов в Украине давно нет
але незаперечний факт - що були! (вроді до 2008 р)
в Приватбанку так точно
веселі були часи
%)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5768
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:20
greenozon написав:
але незаперечний факт - що були! (вроді до 2008 р)
в Приватбанку так точно
веселі були часи
%)
получается только снимать гривны а потом менять на $?
-
finan_titan_stoic
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 26.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:07
finan_titan_stoic написав: greenozon написав:
але незаперечний факт - що були! (вроді до 2008 р)
в Приватбанку так точно
веселі були часи
%)
получается только снимать гривны а потом менять на $?
Можно ещё попробовать в кассах банков.
Конкорд вроде выдавал с пайонира (со свой доп. комиссией 2% вроде). Может не только с него, уточните там.
У агриколя в кассе была услуга снятия валюты с иностранных карт, не знаю как сейчас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9156
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6213 раз.
- Подякували: 2456 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|