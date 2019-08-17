RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Как снять $ в банкомате?

Как снять $ в банкомате?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:36

Как снять $ в банкомате?

Добрый день,
есть дебетовая $ карта не украинского банка,
как с нее можно снять именно $,
поддерживают ли такую функцию какие-нибудь банкоматы
или, возможно,
это можно сделать в кассе банка?

снять гривны с $ карты и потом купить $ это понятно, но в таком случае будут потери...из-за двойной конвертации сначала $->гривны при снятии наличных, ну и потом потери при обмене гривны->$...
finan_titan_stoic
 
Повідомлень: 7
З нами з: 26.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:39

  finan_titan_stoic написав:Добрый день,
есть дебетовая $ карта не украинского банка,
как с нее можно снять именно $,
поддерживают ли такую функцию какие-нибудь банкоматы
или, возможно,
это можно сделать в кассе банка?

снять гривны с $ карты и потом купить $ это понятно, но в таком случае будут потери...из-за двойной конвертации сначала $->гривны при снятии наличных, ну и потом потери при обмене гривны->$...

Только в кассе банка эмитента. Валютных банкоматов в Украине давно нет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25556
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 6014 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:02

Re: Как снять $ в банкомате?

  Faceless написав:Валютных банкоматов в Украине давно нет


але незаперечний факт - що були! (вроді до 2008 р)
в Приватбанку так точно

веселі були часи
%)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5983
З нами з: 01.06.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:20

Re: Как снять $ в банкомате?

  greenozon написав:але незаперечний факт - що були! (вроді до 2008 р)
в Приватбанку так точно

веселі були часи
%)


получается только снимать гривны а потом менять на $?
finan_titan_stoic
 
Повідомлень: 7
З нами з: 26.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:07

  finan_titan_stoic написав:
  greenozon написав:але незаперечний факт - що були! (вроді до 2008 р)
в Приватбанку так точно

веселі були часи
%)


получается только снимать гривны а потом менять на $?

Можно ещё попробовать в кассах банков.
Конкорд вроде выдавал с пайонира (со свой доп. комиссией 2% вроде). Может не только с него, уточните там.
У агриколя в кассе была услуга снятия валюты с иностранных карт, не знаю как сейчас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9349
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6262 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:54

  finan_titan_stoic написав:получается только снимать гривны а потом менять на $?
Или смотаться в РФ, если есть время и граница недалеко...
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 16.10.08
Подякував: 95 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.банка)
finan_titan_stoic » Сер 26 чер, 2019 21:14
9 1031
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 20:54
finan_titan_stoic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15026)
23.09.2019 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.