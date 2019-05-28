Закуповувати вугілля за формулою "Роттердам+" нині найдешевше.
Дивися повний текст Закупівля вугілля за \"Роттердам+\" зараз є найдешевшим варіантом - екс-голова НКРЕКП.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:52
Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закупівля вугілля за \"Роттердам+\" зараз є найдешевшим варіантом - екс-голова НКРЕКП.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:52
Сейчас в команде Зе разберутся и продолжат работать по той же формуле, лишь изменив название)
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:10
“Роттердам +” это донецкий уголь по цене ЮАР, Колумбии или США. Разница пойдёт знаете куда.
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