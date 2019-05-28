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Закупівля вугілля за "Роттердам+"
зараз є найдешевшим...

Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:52

Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...

Пропонуємо до обговорення:
Закуповувати вугілля за формулою "Роттердам+" нині найдешевше.

Дивися повний текст Закупівля вугілля за \"Роттердам+\" зараз є найдешевшим варіантом - екс-голова НКРЕКП.
R2
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Сейчас в команде Зе разберутся и продолжат работать по той же формуле, лишь изменив название)
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:10

“Роттердам +” это донецкий уголь по цене ЮАР, Колумбии или США. Разница пойдёт знаете куда.
mikola963
 
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