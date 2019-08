Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:24

1800-1900 грн/тонна є поточні ціни для вугілля, доставленого з ЮАР, Колумбії чи США. Вказані ціни матимуть тенденцію до сезонного зростання восени-взимку та залежатимуть від курсу валют;

Table 7. U.S. coal exports (short tons) January - March 2019

Ukraine 868,700

Table 8. Average price of U.S. coal exports

(dollars per short ton) January - March 2019

Ukraine 180.16

Average price is based on the free alongside ship (f.a.s.)

Ой ли? А вот EIA (американское энергетическое агентство) дает несколько иные цифрыИ это цена на пирсе рядом с судном в порту на Восточном побережье США за КОРОТКУЮ ТОННУ (2000 фунтов или 910 кг). А за метрическую, стало быть, все 200.А ведь уголь нужно еще погрузить/затаможить/довезти до Гибралтара (6 000 км)/потом до Одессы (еще 3 000 км)/разгрузить/растаможить (+20% НДС на цену с учетом транспортных расходов)/погрузить на ж/д платформы/разгрузить в топку ТЭС. Трудно сказать, во сколько обходится все эти оперрации, но долларов в 270 ТОЧНО. И, если я правильно считаю,по курсу даже 25+ это ну никак не 1 800 грн.А уж если из Колумбии, то еще + 1000 км от Тихоокеанского побережья до Панамского канала и тысяч 8 км до Гибралтара (далее - см. выше). Тоже, как и газовый реверс, очень выгодный бизнес (для всех, кроме населения и промышленности страны)