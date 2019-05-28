Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:00

Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+.

А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.