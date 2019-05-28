Закуповувати вугілля за формулою "Роттердам+" нині найдешевше.
Дивися повний текст Закупівля вугілля за \"Роттердам+\" зараз є найдешевшим варіантом - екс-голова НКРЕКП.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:52
Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закупівля вугілля за \"Роттердам+\" зараз є найдешевшим варіантом - екс-голова НКРЕКП.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:52
Сейчас в команде Зе разберутся и продолжат работать по той же формуле, лишь изменив название)
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:10
“Роттердам +” это донецкий уголь по цене ЮАР, Колумбии или США. Разница пойдёт знаете куда.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:24
Ой ли? А вот EIA (американское энергетическое агентство) дает несколько иные цифры
Table 7. U.S. coal exports (short tons) January - March 2019
Ukraine 868,700
Table 8. Average price of U.S. coal exports
(dollars per short ton) January - March 2019
Ukraine 180.16
Average price is based on the free alongside ship (f.a.s.)
И это цена на пирсе рядом с судном в порту на Восточном побережье США за КОРОТКУЮ ТОННУ (2000 фунтов или 910 кг). А за метрическую, стало быть, все 200.
А ведь уголь нужно еще погрузить/затаможить/довезти до Гибралтара (6 000 км)/потом до Одессы (еще 3 000 км)/разгрузить/растаможить (+20% НДС на цену с учетом транспортных расходов)/погрузить на ж/д платформы/разгрузить в топку ТЭС. Трудно сказать, во сколько обходится все эти оперрации, но долларов в 270 ТОЧНО. И, если я правильно считаю,по курсу даже 25+ это ну никак не 1 800 грн.
А уж если из Колумбии, то еще + 1000 км от Тихоокеанского побережья до Панамского канала и тысяч 8 км до Гибралтара (далее - см. выше). Тоже, как и газовый реверс, очень выгодный бизнес (для всех, кроме населения и промышленности страны)
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:35
да не вопрос. Только покупайте тогда там, и везите оттуда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:00
Re: Закупівля вугілля за
Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+.
А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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