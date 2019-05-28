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Закупівля вугілля за "Роттердам+"
зараз є найдешевшим...

Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:18

  shapo написав:
  lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах.

В каких?

Уже писал по другому поводу - ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:28

  Волгарь написав:
  lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+.
А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...

Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?

Во-первых, в чем афера? Тимошенко подписала контракт про газ - тоже ,как будто в Украину ,он идет через Германию,даже дороже цена,чем для Германии. Цена Роттердам+ ниже, чем внутренние цены на уголь -сейчас.В Роттердаме цена на уголь около 50 долларов, где вы взяли 200? Хотя -уголь -это не понятие, это ,как цветной металл...Именно,какой уголь -вы имеет ввиду?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:35

  Волгарь написав:
  lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+.
А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...

Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?

Мову вчить, бо язик тільки до кордону України доведе, а не до Києва.:)
На крайняк, забийте в перекладач українське слово ТЕ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:36

  shapo написав:
  lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах.

В каких?

Формула "Роттердам плюс" основана на принципі імпортного паритету, який використовує Китай – європейські експерти
Експерти Європейської асоціації вугілля та лігніту (Euracoal) впевнені, що використання формули "Роттердам плюс" дало змогу уникнути масового закриття українських шахт.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/money/-fo ... 42818.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:38

lapay Вас давно не было, жаль что вернулись :( Прочел всего лишь 2 ваших сообщения и снова потерял веру в человечество :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:41

  laa1999 написав:
  Волгарь написав:
  lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+.
А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...

Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?

Во-первых, в чем афера? Тимошенко подписала контракт про газ - тоже ,как будто в Украину ,он идет через Германию,даже дороже цена,чем для Германии. Цена Роттердам+ ниже, чем внутренние цены на уголь -сейчас.В Роттердаме цена на уголь около 50 долларов, где вы взяли 200? Хотя -уголь -это не понятие, это ,как цветной металл...Именно,какой уголь -вы имеет ввиду?

А Вы, простите, мой пост прочитали? С отчетом Американского энергетического агенства о ценах и объемах поставок угля за тридевять земель. Я, конечно, понимаю, что покупать СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ уголь с Донбасса ОФИЦИАЛЬНО НИЗЯ (бо сепары, а их надо давить). Как результат - сепары упорно не желают в Украину (и политика блокады это нежелание, естественно, только усиливает), производство угля в стране за 27 лет сократилось в 6,5 раз, и за его экспорт переплачивают минимум вчетверо. Правда, донбасский уголь в страну все-таки идет в огромном количестве - как российский, например. Ведь в российском Донбассе добыча мизерная (или вообще прекращена), а из Кузбасса, ясное дело, не навозишься. Зато - ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ, и никто не упрекнет. Как в песне Тухманова - МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ. Только там БЫЛО ЗА ЧТО. А здесь?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:45

Re: Закупівля вугілля за

  Igorten написав:Прочел всего лишь 2 ваших сообщения и снова потерял веру в человечество :)

Слабак - однозначно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:48

Re: Закупівля вугілля за

  Волгарь написав:Правда, донбасский уголь в страну все-таки идет в огромном количестве - как российский, например

Брехня. Ахметов не бере своє бувше вугілля, віджате бандитами, на що скаржився ще покійний Захарченко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:49

Re: Закупівля вугілля за

  lapay написав:Слабак - однозначно.
4 года постов вас и сотоварищей таки подкосили мое здоровье :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:50

  lapay написав:
  Волгарь написав:
  lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+.
А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...

Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?

Мову вчить, бо язик тільки до кордону України доведе, а не до Києва.:)
На крайняк, забийте в перекладач українське слово ТЕ.

Та я ж за почти 7 лет на форуме вже почти размовляю. Для меня хмарочес или позашляховик, типичные термины новояза, которые 99,9% россиян введут в ступор, никакого секрета не представляют. Для меня в понимании постов многих форумчан сложность представляет вовсе НЕ ЯЗЫК, а ЛОГИКА. Ведь ежу понятно, что с позиций обычного здравого смысла и прямой реверс газа и пресловутый Роттердам+ - ПРОСТО ГРАНДИОЗНЫЕ АФЕРЫ, ограбившие и без того нищую страну в совокупности минимум миллиардов на 5 долларов (а в реале, видимо, еще больше). Но все равно находятся вроде бы неглупые люди, которые как на амбразуру бросаются ЭТО защищать. С какой целью - не понятно
Волгарь
 
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