Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:41

laa1999 написав: Волгарь написав: lapay написав: Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+.

А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш... Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+.що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...

Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы? Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?

Во-первых, в чем афера? Тимошенко подписала контракт про газ - тоже ,как будто в Украину ,он идет через Германию,даже дороже цена,чем для Германии. Цена Роттердам+ ниже, чем внутренние цены на уголь -сейчас.В Роттердаме цена на уголь около 50 долларов, где вы взяли 200? Хотя -уголь -это не понятие, это ,как цветной металл...Именно,какой уголь -вы имеет ввиду? Во-первых, в чем афера? Тимошенко подписала контракт про газ - тоже ,как будто в Украину ,он идет через Германию,даже дороже цена,чем для Германии. Цена Роттердам+ ниже, чем внутренние цены на уголь -сейчас.В Роттердаме цена на уголь около 50 долларов, где вы взяли 200? Хотя -уголь -это не понятие, это ,как цветной металл...Именно,какой уголь -вы имеет ввиду?

А Вы, простите, мой пост прочитали? С отчетом Американского энергетического агенства о ценах и объемах поставок угля за тридевять земель. Я, конечно, понимаю, что покупать СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ уголь с Донбасса ОФИЦИАЛЬНО НИЗЯ (бо сепары, а их надо давить). Как результат - сепары упорно не желают в Украину (и политика блокады это нежелание, естественно, только усиливает), производство угля в стране за 27 лет сократилось в 6,5 раз, и за его экспорт переплачивают минимум вчетверо. Правда, донбасский уголь в страну все-таки идет в огромном количестве - как российский, например. Ведь в российском Донбассе добыча мизерная (или вообще прекращена), а из Кузбасса, ясное дело, не навозишься. Зато - ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ, и никто не упрекнет. Как в песне Тухманова - МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ. Только там БЫЛО ЗА ЧТО. А здесь?