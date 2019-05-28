Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+. А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...
Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?
Во-первых, в чем афера? Тимошенко подписала контракт про газ - тоже ,как будто в Украину ,он идет через Германию,даже дороже цена,чем для Германии. Цена Роттердам+ ниже, чем внутренние цены на уголь -сейчас.В Роттердаме цена на уголь около 50 долларов, где вы взяли 200? Хотя -уголь -это не понятие, это ,как цветной металл...Именно,какой уголь -вы имеет ввиду?
lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+. А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...
Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?
Мову вчить, бо язик тільки до кордону України доведе, а не до Києва. На крайняк, забийте в перекладач українське слово ТЕ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах.
В каких?
Формула "Роттердам плюс" основана на принципі імпортного паритету, який використовує Китай – європейські експерти Експерти Європейської асоціації вугілля та лігніту (Euracoal) впевнені, що використання формули "Роттердам плюс" дало змогу уникнути масового закриття українських шахт. Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/money/-fo ... 42818.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+. А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...
Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?
Во-первых, в чем афера? Тимошенко подписала контракт про газ - тоже ,как будто в Украину ,он идет через Германию,даже дороже цена,чем для Германии. Цена Роттердам+ ниже, чем внутренние цены на уголь -сейчас.В Роттердаме цена на уголь около 50 долларов, где вы взяли 200? Хотя -уголь -это не понятие, это ,как цветной металл...Именно,какой уголь -вы имеет ввиду?
А Вы, простите, мой пост прочитали? С отчетом Американского энергетического агенства о ценах и объемах поставок угля за тридевять земель. Я, конечно, понимаю, что покупать СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ уголь с Донбасса ОФИЦИАЛЬНО НИЗЯ (бо сепары, а их надо давить). Как результат - сепары упорно не желают в Украину (и политика блокады это нежелание, естественно, только усиливает), производство угля в стране за 27 лет сократилось в 6,5 раз, и за его экспорт переплачивают минимум вчетверо. Правда, донбасский уголь в страну все-таки идет в огромном количестве - как российский, например. Ведь в российском Донбассе добыча мизерная (или вообще прекращена), а из Кузбасса, ясное дело, не навозишься. Зато - ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ, и никто не упрекнет. Как в песне Тухманова - МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ. Только там БЫЛО ЗА ЧТО. А здесь?
lapay написав:Аналоги Ротердам+ є і в інших країнах. Декому ніяк не доходить, що держрегулювання зменшує ціну на енергію, при ринку вона буде більше, що і відбулось в нас при відміні Ротердам+. А те, що якісь при*** хочуть когось посадити за Ротердам+ - так таких вибрали, що тут поробиш...
Простите, но вроде бы Роттердам+ как раз придумали и осуществили именно ТЕ, а не ЭТИ? Или я ошибаюсь? А ЭТИМ приходится расхлебывать последствия этой грандиозной аферы?
Мову вчить, бо язик тільки до кордону України доведе, а не до Києва. На крайняк, забийте в перекладач українське слово ТЕ.
Та я ж за почти 7 лет на форуме вже почти размовляю. Для меня хмарочес или позашляховик, типичные термины новояза, которые 99,9% россиян введут в ступор, никакого секрета не представляют. Для меня в понимании постов многих форумчан сложность представляет вовсе НЕ ЯЗЫК, а ЛОГИКА. Ведь ежу понятно, что с позиций обычного здравого смысла и прямой реверс газа и пресловутый Роттердам+ - ПРОСТО ГРАНДИОЗНЫЕ АФЕРЫ, ограбившие и без того нищую страну в совокупности минимум миллиардов на 5 долларов (а в реале, видимо, еще больше). Но все равно находятся вроде бы неглупые люди, которые как на амбразуру бросаются ЭТО защищать. С какой целью - не понятно