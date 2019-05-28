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Закупівля вугілля за "Роттердам+"
зараз є найдешевшим...

Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:01

Re: Закупівля вугілля за

  Волгарь написав:Для меня в понимании постов многих форумчан сложность представляет вовсе НЕ ЯЗЫК, а ЛОГИКА. Ведь ежу понятно, что с позиций обычного здравого смысла и прямой реверс газа и пресловутый Роттердам+ - ПРОСТО ГРАНДИОЗНЫЕ АФЕРЫ, ограбившие и без того нищую страну в совокупности минимум миллиардов на 5 долларов (а в реале, видимо, еще больше).

В реалі Ротердам+ і Дюсельдорф+ дешевше ринкових цін. Це все, що вам (опонентам) треба знати і розуміти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:07

  lapay написав:
  Волгарь написав:Правда, донбасский уголь в страну все-таки идет в огромном количестве - как российский, например

Брехня. Ахметов не бере своє бувше вугілля, віджате бандитами, на що скаржився ще покійний Захарченко.

Брехня, говорите?
С начала 2019 г. в Ростовской области добыто 3,4 млн т угля
Ежегодно ростовские угольные компании экспортируют более 2,5 млн т топлива

https://neftegaz.ru/news/coal/481950-s- ... onn-uglya/
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647151/
Даже если представить, что весь ростовский уголь, ушедший на экспорт, попал ан Украину, то откуда взялись еще 12,5 млн. т? Неужели привезли за 4 тыс. км из Кузбасса?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:14

Re: Закупівля вугілля за

  Волгарь написав:Даже если представить, что весь ростовский уголь, ушедший на экспорт, попал ан Украину, то откуда взялись еще 12,5 млн. т? Неужели привезли за 4 тыс. км из Кузбасса?

https://www.vedomosti.ru/business/artic ... sena-uglya
Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).

Это ниже уровня безубыточности российских угольных компаний. Средняя себестоимость кузбасских углей (регион дает стране 57% энергетического угля) с учетом стоимости доставки до Балтики – $50–55 за 1 т, приводит данные директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. По его прогнозам, цены останутся низкими в 2019 и 2020 гг.

Снижение цен в основном связано с замещением энергетических углей более экологичным сжиженным природным газом (СПГ): в 2019 г. ввод мощностей по производству СПГ превысил рост спроса на него, что привело к снижению цен на СПГ и увеличению запасов газа в европейских хранилищах, продолжает он.

Падение цен – следствие теплой зимы в Европе и избытка угля на складах, считает топ-менеджер крупной угольной компании. Цена может подняться к осени-зиме, но незначительно – до $65–70 за 1 т, низкая цена – долгосрочная тенденция, полагает он.
Европа давно сокращает потребление угля из-за экологической программы. В физическом выражении отгрузка в западном направлении в первом полугодии еще показывает рост, но во втором полугодии уже может упасть на 20–30%, уверен источник в другом производителе угля. Цены на энергетический уголь упали из-за низких цен на газ и замещения им угля, в итоге большинство кузбасских углей перестают быть прибыльными, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский: «Возможно, понижение цен на железнодорожные перевозки и перевалку в порту сможет немного выправить ситуацию, но в целом при таких ценах маржа минимальная. В Азии цены немного выше, но там наблюдается дефицит вагонов и поставки ограничены – сильно нарастить уже не выйдет».

В Европу Россия экспортирует преимущественно энергетический уголь – 63 млн т в 2018 г. Это 42% от общего экспорт, приводит данные Халиков. Экспорт коксующегося угля не превышает нескольких миллионов тонн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:32

  lapay написав:В реалі Ротердам+ і Дюсельдорф+ дешевше ринкових цін. Це все, що вам (опонентам) треба знати і розуміти.

Про страны не услышал, м. б. расскажите где в Украине рынок угля
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shapo
 
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