Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).



Это ниже уровня безубыточности российских угольных компаний. Средняя себестоимость кузбасских углей (регион дает стране 57% энергетического угля) с учетом стоимости доставки до Балтики – $50–55 за 1 т, приводит данные директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. По его прогнозам, цены останутся низкими в 2019 и 2020 гг.



Снижение цен в основном связано с замещением энергетических углей более экологичным сжиженным природным газом (СПГ): в 2019 г. ввод мощностей по производству СПГ превысил рост спроса на него, что привело к снижению цен на СПГ и увеличению запасов газа в европейских хранилищах, продолжает он.



Падение цен – следствие теплой зимы в Европе и избытка угля на складах, считает топ-менеджер крупной угольной компании. Цена может подняться к осени-зиме, но незначительно – до $65–70 за 1 т, низкая цена – долгосрочная тенденция, полагает он.

Европа давно сокращает потребление угля из-за экологической программы. В физическом выражении отгрузка в западном направлении в первом полугодии еще показывает рост, но во втором полугодии уже может упасть на 20–30%, уверен источник в другом производителе угля. Цены на энергетический уголь упали из-за низких цен на газ и замещения им угля, в итоге большинство кузбасских углей перестают быть прибыльными, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский: «Возможно, понижение цен на железнодорожные перевозки и перевалку в порту сможет немного выправить ситуацию, но в целом при таких ценах маржа минимальная. В Азии цены немного выше, но там наблюдается дефицит вагонов и поставки ограничены – сильно нарастить уже не выйдет».



В Европу Россия экспортирует преимущественно энергетический уголь – 63 млн т в 2018 г. Это 42% от общего экспорт, приводит данные Халиков. Экспорт коксующегося угля не превышает нескольких миллионов тонн.

