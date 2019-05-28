Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:40

lapay написав: Волгарь написав: Даже если представить, что весь ростовский уголь, ушедший на экспорт, попал ан Украину, то откуда взялись еще 12,5 млн. т? Неужели привезли за 4 тыс. км из Кузбасса? Даже если представить, что весь ростовский уголь, ушедший на экспорт, попал ан Украину, то откуда взялись еще 12,5 млн. т? Неужели привезли за 4 тыс. км из Кузбасса?

https://www.vedomosti.ru/business/artic ... sena-uglya

Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).



Это ниже уровня безубыточности российских угольных компаний. Средняя себестоимость кузбасских углей (регион дает стране 57% энергетического угля) с учетом стоимости доставки до Балтики – $50–55 за 1 т, приводит данные директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. По его прогнозам, цены останутся низкими в 2019 и 2020 гг.



Снижение цен в основном связано с замещением энергетических углей более экологичным сжиженным природным газом (СПГ): в 2019 г. ввод мощностей по производству СПГ превысил рост спроса на него, что привело к снижению цен на СПГ и увеличению запасов газа в европейских хранилищах, продолжает он.



Падение цен – следствие теплой зимы в Европе и избытка угля на складах, считает топ-менеджер крупной угольной компании. Цена может подняться к осени-зиме, но незначительно – до $65–70 за 1 т, низкая цена – долгосрочная тенденция, полагает он.

Европа давно сокращает потребление угля из-за экологической программы. В физическом выражении отгрузка в западном направлении в первом полугодии еще показывает рост, но во втором полугодии уже может упасть на 20–30%, уверен источник в другом производителе угля. Цены на энергетический уголь упали из-за низких цен на газ и замещения им угля, в итоге большинство кузбасских углей перестают быть прибыльными, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский: «Возможно, понижение цен на железнодорожные перевозки и перевалку в порту сможет немного выправить ситуацию, но в целом при таких ценах маржа минимальная. В Азии цены немного выше, но там наблюдается дефицит вагонов и поставки ограничены – сильно нарастить уже не выйдет».



В Европу Россия экспортирует преимущественно энергетический уголь – 63 млн т в 2018 г. Это 42% от общего экспорт, приводит данные Халиков. Экспорт коксующегося угля не превышает нескольких миллионов тонн.



Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов.

В Риге, видимо да, но тут ситуация совсем другаяТ.е. по 120 долларов за тонну (без стоимости таможенной очистки). И зная нравы, царящие в украинском бизнесе (и порядки на таможни), я почти уверен, что состав с углем из Краснодона, пришедший в российский Донецк, дальше идет уже с ТТН из Киселевска или Анжеро-Судженска, спокойно пересекая границу в Хуторе Михайловском как кузбасский. При этом каллориметрическая экспертиза, способная на раз выявить происхождение (выход летучих/влажность/зольность/удельная теплота сгорания) конечно, же ПО ДОКУМЕНТАМ свидетельствует о добыче к востоку от Урала.Но ладно уголь, тут хоть есть ФИЗИЧЕСКИЕ поставки (пусть транспортное плечо не 4 тыс. км, вошедших в цену, а всего 200- минимум 1500 рублей только на этом). Вы гляньте в тему про газ, чуть ниже по странице, гдевпервые за последние года 4,5 года чиновник высокого уровня откровено признает, ЧТО НИКАКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РЕВЕРСА ГАЗА ИЗ ЕВРОПЫ НЕТ В ПРИНЦИПЕ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО - к нему еще только готовятся!И дело не в том, что все басни о словацком газе - ИМЕННО БАСНИ (Бог бы с ними, в конце концов - это секрет Полишшинеля). А в том, что КТО-ТО уже 4,5 года продает украинским потребителям газ (в огромных объемах - по 13 млрд. м3 в год), отбираемый из УКРАИНСКОЙ же трубы КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ, зарабатывая на каждой 1 000 кубов минимум 30 долларов (в ценах ex-work, а ведь есть еще и таможня), ссылаясь при этом на мифический Дюссельдорф+. Может бы Вы подскажите, КТО ИМЕННО?