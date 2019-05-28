Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Волгарь написав:Для меня в понимании постов многих форумчан сложность представляет вовсе НЕ ЯЗЫК, а ЛОГИКА. Ведь ежу понятно, что с позиций обычного здравого смысла и прямой реверс газа и пресловутый Роттердам+ - ПРОСТО ГРАНДИОЗНЫЕ АФЕРЫ, ограбившие и без того нищую страну в совокупности минимум миллиардов на 5 долларов (а в реале, видимо, еще больше).
В реалі Ротердам+ і Дюсельдорф+ дешевше ринкових цін. Це все, що вам (опонентам) треба знати і розуміти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).
Это ниже уровня безубыточности российских угольных компаний. Средняя себестоимость кузбасских углей (регион дает стране 57% энергетического угля) с учетом стоимости доставки до Балтики – $50–55 за 1 т, приводит данные директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. По его прогнозам, цены останутся низкими в 2019 и 2020 гг.
Снижение цен в основном связано с замещением энергетических углей более экологичным сжиженным природным газом (СПГ): в 2019 г. ввод мощностей по производству СПГ превысил рост спроса на него, что привело к снижению цен на СПГ и увеличению запасов газа в европейских хранилищах, продолжает он.
Падение цен – следствие теплой зимы в Европе и избытка угля на складах, считает топ-менеджер крупной угольной компании. Цена может подняться к осени-зиме, но незначительно – до $65–70 за 1 т, низкая цена – долгосрочная тенденция, полагает он. Европа давно сокращает потребление угля из-за экологической программы. В физическом выражении отгрузка в западном направлении в первом полугодии еще показывает рост, но во втором полугодии уже может упасть на 20–30%, уверен источник в другом производителе угля. Цены на энергетический уголь упали из-за низких цен на газ и замещения им угля, в итоге большинство кузбасских углей перестают быть прибыльными, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский: «Возможно, понижение цен на железнодорожные перевозки и перевалку в порту сможет немного выправить ситуацию, но в целом при таких ценах маржа минимальная. В Азии цены немного выше, но там наблюдается дефицит вагонов и поставки ограничены – сильно нарастить уже не выйдет».
В Европу Россия экспортирует преимущественно энергетический уголь – 63 млн т в 2018 г. Это 42% от общего экспорт, приводит данные Халиков. Экспорт коксующегося угля не превышает нескольких миллионов тонн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).
Это ниже уровня безубыточности российских угольных компаний. Средняя себестоимость кузбасских углей (регион дает стране 57% энергетического угля) с учетом стоимости доставки до Балтики – $50–55 за 1 т, приводит данные директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. По его прогнозам, цены останутся низкими в 2019 и 2020 гг.
Снижение цен в основном связано с замещением энергетических углей более экологичным сжиженным природным газом (СПГ): в 2019 г. ввод мощностей по производству СПГ превысил рост спроса на него, что привело к снижению цен на СПГ и увеличению запасов газа в европейских хранилищах, продолжает он.
Падение цен – следствие теплой зимы в Европе и избытка угля на складах, считает топ-менеджер крупной угольной компании. Цена может подняться к осени-зиме, но незначительно – до $65–70 за 1 т, низкая цена – долгосрочная тенденция, полагает он. Европа давно сокращает потребление угля из-за экологической программы. В физическом выражении отгрузка в западном направлении в первом полугодии еще показывает рост, но во втором полугодии уже может упасть на 20–30%, уверен источник в другом производителе угля. Цены на энергетический уголь упали из-за низких цен на газ и замещения им угля, в итоге большинство кузбасских углей перестают быть прибыльными, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский: «Возможно, понижение цен на железнодорожные перевозки и перевалку в порту сможет немного выправить ситуацию, но в целом при таких ценах маржа минимальная. В Азии цены немного выше, но там наблюдается дефицит вагонов и поставки ограничены – сильно нарастить уже не выйдет».
В Европу Россия экспортирует преимущественно энергетический уголь – 63 млн т в 2018 г. Это 42% от общего экспорт, приводит данные Халиков. Экспорт коксующегося угля не превышает нескольких миллионов тонн.
В Риге, видимо да, но тут ситуация совсем другая Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов. Т.е. по 120 долларов за тонну (без стоимости таможенной очистки). И зная нравы, царящие в украинском бизнесе (и порядки на таможни), я почти уверен, что состав с углем из Краснодона, пришедший в российский Донецк, дальше идет уже с ТТН из Киселевска или Анжеро-Судженска, спокойно пересекая границу в Хуторе Михайловском как кузбасский. При этом каллориметрическая экспертиза, способная на раз выявить происхождение (выход летучих/влажность/зольность/удельная теплота сгорания) конечно, же ПО ДОКУМЕНТАМ свидетельствует о добыче к востоку от Урала. Но ладно уголь, тут хоть есть ФИЗИЧЕСКИЕ поставки (пусть транспортное плечо не 4 тыс. км, вошедших в цену, а всего 200- минимум 1500 рублей только на этом). Вы гляньте в тему про газ, чуть ниже по странице, где впервые за последние года 4,5 года чиновник высокого уровня откровено признает, ЧТО НИКАКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РЕВЕРСА ГАЗА ИЗ ЕВРОПЫ НЕТ В ПРИНЦИПЕ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО - к нему еще только готовятся! И дело не в том, что все басни о словацком газе - ИМЕННО БАСНИ (Бог бы с ними, в конце концов - это секрет Полишшинеля). А в том, что КТО-ТО уже 4,5 года продает украинским потребителям газ (в огромных объемах - по 13 млрд. м3 в год), отбираемый из УКРАИНСКОЙ же трубы КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ, зарабатывая на каждой 1 000 кубов минимум 30 долларов (в ценах ex-work, а ведь есть еще и таможня), ссылаясь при этом на мифический Дюссельдорф+. Может бы Вы подскажите, КТО ИМЕННО?
Волгарь написав:впервые за последние года 4,5 года чиновник высокого уровня откровено признает, ЧТО НИКАКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РЕВЕРСА ГАЗА ИЗ ЕВРОПЫ НЕТ В ПРИНЦИПЕ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО - к нему еще только готовятся! И дело не в том, что все басни о словацком газе - ИМЕННО БАСНИ (Бог бы с ними, в конце концов - это секрет Полишшинеля). А в том, что КТО-ТО уже 4,5 года продает украинским потребителям газ (в огромных объемах - по 13 млрд. м3 в год), отбираемый из УКРАИНСКОЙ же трубы КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ, зарабатывая на каждой 1 000 кубов минимум 30 долларов (в ценах ex-work, а ведь есть еще и таможня), ссылаясь при этом на мифический Дюссельдорф+. Может бы Вы подскажите, КТО ИМЕННО?
Хто отримує $30 на кожну тисячу експортного газу? Європейські партнери зі швейцарськими офісами. Хто платить? Переважно Газпром, за віртуальний транзит, частково українські споживачі. Не буде віртуального реверсу - цей бонус буде платити український споживач. Україна фізично готова до припинення транзиту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Враньё.Шахтёры с копанок продают уголь по 350 грн. за тонну государственным шахтам, они по 800 грн. продают прокладке. Прокладка за 1800-2500 грн. за тонну продаёт Электрокомпаниям. Нас просто имеют...... на деньги жёстко и опять пытаютсмя обманывать.
По теме - 30-летнее туловище, прячущееся в Париже по обвинениям в мошенничестве, и не может говорить ничего другого. К слову, кто не помнит/не знает, откуда взялся этот мальчик - самородок из Рошена, откуда ж еще Причем, внимание, зрада зрадная - из московского офиса Рошена (который на сегодня уже перенесен в Минск).
На момент назначения главой НКРЭКУ был еще на 4 года моложе. Неплохая такая карьера - из кондитерской компании прямо в кресло руководителя национального регулятора энергетики. Таки правду говорят, что майдан дал старт социальным лифтам невиданной высоты и скорости
Ну да ладно - тема Роттердама обсуждалась уже не один десяток раз. Суть схемы повторять не вижу смысла, а вот наблюдать, как суетятся участники ОПГ, организовавшие ее, признаюсь, приятно
zРадио написав:На момент назначения главой НКРЭКУ был еще на 4 года моложе. Неплохая такая карьера - из кондитерской компании прямо в кресло руководителя национального регулятора энергетики. Таки правду говорят, что майдан дал старт социальным лифтам невиданной высоты и скорости
Это да, один заштатный клоун, игравший хером на пианино, получил пинок... в смысле лифт невиданной высоты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.