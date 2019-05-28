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Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:57
Он и еще сотня "слуг" продолжили традицию. А дал ей жизнь - майдан, благодаря которому Украина увидела Гаврилюка и Парасюка народными депутатами
Даже в команде Яныка не было столь безмозглых "талантов"...
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:15
shapo написав:
Про страны не услышал,
Буває, старість не радість.
м. б. расскажите где в Украине рынок угля
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
«Роттердам+» або «Роттердам плюс» — методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Введена в дію у травні 2016 року.[1]
Опа, а виявляється, що Ротердам+ про ринок електроенергії, а не вугілля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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