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Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:57
Он и еще сотня "слуг" продолжили традицию. А дал ей жизнь - майдан, благодаря которому Украина увидела Гаврилюка и Парасюка народными депутатами
Даже в команде Яныка не было столь безмозглых "талантов"...
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:15
shapo написав:
Про страны не услышал,
Буває, старість не радість.
м. б. расскажите где в Украине рынок угля
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
«Роттердам+» або «Роттердам плюс» — методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Введена в дію у травні 2016 року.[1]
Опа, а виявляється, що Ротердам+ про ринок електроенергії, а не вугілля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:51
lapay написав:
Опа, а виявляється, що Ротердам+ про ринок електроенергії, а не вугілля.
Мамуля-то не хороша совсем. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают? Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:54
zРадио написав:
Он и еще сотня "слуг" продолжили традицию. А дал ей жизнь - майдан, благодаря которому Украина увидела Гаврилюка и Парасюка народными депутатами
Даже в команде Яныка не было столь безмозглых "талантов"...
О, критикус дошел до того, что команду Яныка выгораживает? Не дай бог так оголодать...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:05
lapay написав: shapo написав:
Про страны не услышал,
Буває, старість не радість.
м. б. расскажите где в Украине рынок угля
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
«Роттердам+» або «Роттердам плюс» — методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Введена в дію у травні 2016 року.[1]
Опа, а виявляється, що Ротердам+ про ринок електроенергії, а не вугілля.
Юноша, а имена у "европейских" экспертов хвалящих НКРЕ с бегающим Вовком есть?
И где в Украине рынок угля, а не цена взятая с потолка, о котором вы тут вешали?
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:07
Sommer написав: zРадио написав:
Он и еще сотня "слуг" продолжили традицию. А дал ей жизнь - майдан, благодаря которому Украина увидела Гаврилюка и Парасюка народными депутатами
Даже в команде Яныка не было столь безмозглых "талантов"...
О, критикус дошел до того, что команду Яныка выгораживает? Не дай бог так оголодать...
А зомберу все клитикус мерещится
Да и выгораживанием Яныка в комментарии тоже не пахнет - частица "даже" употреблена неспроста. Я, наоборот, охарактеризовал его кадровую политику как не самую удачную.
Но зачем это все пояснять троллю, который итак прекрасно понял вложенный смысл?..
Вопрос риторический
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:09
Sommer написав:
О, критикус дошел до того, что команду Яныка выгораживает? Не дай бог так оголодать...
Как ни прискорбно это сознавать, но донецкая ОПГ хоть что-то строила в отличие от помаранчевых первого и, особенно, второго разлива
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