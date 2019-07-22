У новому Трудовому кодексі є пункт щодо збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин.
Дивися повний текст Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим Кодексом.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 09:48
Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим Кодексом.
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:15
В Европе уменьшают рабочий день до 7 часов а у нас увеличивают. И когда это у работника спрашивали согласия? Не нравится, пошел на х..
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