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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 21:23
Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим
Это что, для того чтоб желающих работать людей в Украине еще меньше было. Решили таким образом уменьшить дефицит кадров на малооплачиваемые вакансии. И какими же злобными люди станут когда они и так - как черти порой.
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:42
<b>safonovstanislav</b>
Не сравнивайте работу таксистов с их дневными ночными шабашками и работу на заводе или конвейере. Я думаю после 10 часов на заводе у же никуда больше идти не захочется
Додано: Пон 26 сер, 2019 09:50
не проблема, заводы можно закрыть - их и всеравно с каждым годом все меньше и меньше...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:08
Вы недооцениваете некоторых людей. Они входят в ритм, и пол дня выходных - для них уже стресс, т. к. просто не понимают что делать со внезапно свалившейся на них свободой.
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