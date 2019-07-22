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Від 8 до 12 годин: як будемо
працювати за новим Трудовим...

Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:11

  Попаданец написав:
  safonovstanislav написав:Они входят в ритм

Тяжело первые 15 лет, потом втягиваешься.

потом копыта отбрасываешь и до пенсии не доживаешь ! идеальный вариант как в фильме облачный Атлас ... пророческий фильм как вспомню про официанток в фильме...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:15

Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим

"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр... в задницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж***.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".

Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".

Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".

Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"

Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".

Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."

Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж***!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
теперь узаконили теперь официально каждый день , а не только "по вторникам и пятницам" :lol:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:53

  yurijmomot251 написав:Утверждать ,что люди сами хотят работать по 12 часов ненадо

На самом деле, люди сами хотят так работать. Особенно те, у кого почасовая или сдельная оплата. Знакомый вернулся из Польши. Говорит, что можно самому можно было выбирать вид и график работы. Можно было стоять на конвейере, а можно внутри холодильника за плату в час *1.5. Работать можно 8 часов, а можно и больше. Кто-то выбирал 8 часов на конвейере, а кто-то 20 часов в сутки в холодильнике. Знакомый говорит, что заробитчане из Непала выбирали работать в основном по 20 часов в сутки
Да и сам, я, как предприниматель, работаю без выходных 24 часа в сутки, сплю когда придётся, в основном по 3-5 часов. Если иду куда-то, то всегда с телефоном, чтоб можно было контролировать, что ничего не поломалось. Такой вот IT-бизнес. Вот вам и сдельная работа. Можно на работу тратить 1 час, и соответственно зарабатывать. Но, зачем? Если можно тратить от 20 часов в сутки. Да и выходные не особо нужны, когда получаешь деньги за то, что сделал, а не за то, что отсидел на работе отсмотрев сериалы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:14

  yama написав:закон закон по факту узаконили то рабство которое уже было ! у нас много если не большинство официально на минималке . Уже за 8 часов выжимают как лимон , а 12+ это триндец именно по этому никому не советую ехать на зароботки на низкоквалифицированную роботу ибо фигачить по 12+ часов ну его на нафиг так себе жизнь укорачивать и здоровье гробить

Сейчас в большинстве стран Европы рынок труда испытывает дефицит рабочих рук. И в Украине в том числе. Но работодатели ничего не будут менять пока будут находиться согласные на минималку+конверт и 12-14 часов в день. Когда работать становится некому, бизнес или меняет условия или закрывается.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:34

Это новое крепостное право а не новый трудовой кодекс
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:34

  Gastarbaiter написав:Сейчас в большинстве стран Европы рынок труда испытывает дефицит рабочих рук. И в Украине в том числе. Но работодатели ничего не будут менять пока будут находиться согласные на минималку+конверт и 12-14 часов в день. Когда работать становится некому, бизнес или меняет условия или закрывается.

Вы сами себе противоречите. Если "находятся согласные на минималку+конверт и 12-14 часов в день" - это не дефицит рабочих рук, а переизбыток. А вот, в Европе - реально дефицит. Во Франции, например, нельзя, как у нас, завалиться в первый попавшийся ресторан, и сказать, готовьте мне стейк. Там, как в наших столовках, приходишь в определённое время, не любое, а именно когда время ужина, например, с 19 до 21. При этом бронировать столик нужно заранее. На выбор будет несколько блюд, например, 3 салата на выбор, 3 основных блюда и т.д. Под заказ вам никто ничего готовить не будет, меню просто нет, только листик с сегодняшними блюдами. Готовить под заказ некому, не нанимают у них столько сотрудников в ресторан, чтоб ещё готовить каждому отдельно. Официант может быть 1 на весь зал. Убирать грязные тарелки будут только после того, как вы уйдёте. Дозаказать что-то тоже будет проблематично, т.к. официанта просто не найдёте. Вот это реальный дефицит сотрудников. А не, как у нас, что можно внезапно завалиться в ресторан в 11 утра, и сказать, накрывайте банкет на 10 человек с выбором из 100 блюд в меню, а повара сидят и ждут именно таких как вы, т.к. их время ничего не стоит, и даже без клиентов, будут сидеть и ждать залётных.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:51

Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим

Ах, да, такой ужин во Франции будет стоить 30-40 евро на человека. Хотите, чтоб были большие зарплаты у людей в стране, готовьтесь платить больше денег за товары и услуги.

Вот, почему-то, мало кто идёт покупать продукты в le silpo, там где зарплаты у кассиров выше. Все топают в varus и атб, там где по слухам, сотрудники получают копейки, а работать нужно за троих. Зато и цены ниже. Ведь вы не хотите за тот же товар платить больше. Своя рубашка ближе к телу. Лучше пусть сотрудник магазина пашет в 3 смены за копейки, зато вы купите йогурт на 50 копеек дешевле
safonovstanislav
 
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