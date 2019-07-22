Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...

Негр под пальмой на родине лежит млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы.

— Вот ты негр, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать.

— А зачем?

— Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвёшь на много больше!

— А зачем?

— Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьёмы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать!

— А я, в принциппе, и так лежу и ничего не делаю!