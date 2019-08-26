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Токенизация - защита от мошенничества?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:00
Возник вопрос о токенизации в платежной системе.
Это правда, что эта функция покрывает стоимость замены карт и штрафов, в случае фрод-атаки?
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pashkinavika6
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