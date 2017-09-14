|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 22 лис, 2025 21:29
d44 написав: Banderlog написав:
а за воздух їм не заплатити ?)
Ще Томас потрібно мати щоб церквою називатися, а не філіалом рпц чи взагалі сектою скрепоносців
Та називайте як хочете) все одно в упц церкви повні, а пцу розшифровується як пусті церкви України
Можно кожен спор не зводити до ваших гонінь церкви?
Давайте далі про виноробство. Паньство не хоче порівняти виробництво вина при клятих комуністах і зараз? Бо шото всі точно знають що комуняки вирубали виноградники
але цифри нам не цікаві?
Banderlog
Повідомлень: 4016
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 21:32
Сибарит написав: Banderlog написав:
Нахіба воно треба?
Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.
Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку
...
руське серце такого не витримає
Shaman
Повідомлень: 10579
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1679 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 21:46
fler написав:
"Заходжу в Твіттер, а там повна вакханалія. Уся стрічка в бравурних заявах американських конгресменів та членів палати лордів Великої Британії. Депутатів Європарламенту, кардиналів Римської курії, масонів 88 левелу та ще Бог знає кого.
Усі волають в один голос — Україні не можна підписувати угоду, бо це призведе до війни у Європі. Хочеться спитати: пацани, а що з ї балом? Це ж часом не ви не дали Україні далекобійної і технологічної зброї? Не ви ж ставили постійні заборони та купляли російську сировину? Ні?
Тепер хочете, щоб ми нічого не підписували? Окей. Тоді надсилайте свої війська в Україну прямо зараз. Усе дуже просто: або ви збираєте свою раму і боретесь з орками разом з нами на території України. Або залишаєтесь з ними сам на сам де-небудь в Балтії чи Скандинавії."
не по методичці рєчєтє
flyman
Повідомлень: 41536
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 21:47
Shaman написав: Сибарит написав: Banderlog написав:
Нахіба воно треба?
Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.
Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку
...
руське серце такого не витримає
російськомовний контент безплатний, далі включаєм логіку і робим висновок що вибере пересічений
flyman
Повідомлень: 41536
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 21:53
fler написав:
"Заходжу в Твіттер, а там повна вакханалія. Уся стрічка в бравурних заявах американських конгресменів та членів палати лордів Великої Британії. Депутатів Європарламенту, кардиналів Римської курії, масонів 88 левелу та ще Бог знає кого.
Усі волають в один голос — Україні не можна підписувати угоду, бо це призведе до війни у Європі. Хочеться спитати: пацани, а що з ї балом? Це ж часом не ви не дали Україні далекобійної і технологічної зброї? Не ви ж ставили постійні заборони та купляли російську сировину? Ні?
Тепер хочете, щоб ми нічого не підписували? Окей. Тоді надсилайте свої війська в Україну прямо зараз. Усе дуже просто: або ви збираєте свою раму і боретесь з орками разом з нами на території України. Або залишаєтесь з ними сам на сам де-небудь в Балтії чи Скандинавії."
Це ж якась росЫйська агітація...
Треба про правильний та зовсім не сортовий закон про мобілізацію писати.
Про ІПСО з бусіками
Що трапилось?
UA
Повідомлень: 9907
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2369 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 21:57
flyman написав:
не по методичці рєчєтє
Дик у шефа проблеми.
Можливо жалування затримують.
UA
Повідомлень: 9907
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2369 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 21:59
Shaman написав:
пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.
Задайте парторгу кілька питань
1 Скільки було українських шкіл в Криму в 1959 ?, в 2012 ? в 2022?
2 Скільки було російських шкіл в Харкові в ті самі роки...
Особливу увагу варто звернути на період від 2013... , бо захоплення Криму показало що роССія агресор і тому потрібно захищатись від роССійського впливу більш активно..
Саме тому наш парторг чомусь хоче вести відлік від 2022 а не від 2013..
ПС
1959 рік я взяв тому , що українці становлячи 30+% населення Криму в той момент , мали всього 0,4% шкіл з українською мовою навчання.
Нагадаю
З 1959 року - Крим це Україна.
budivelnik
Повідомлень: 27346
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 22:02
С 69го
До этого там мамонты бегали
По портвейн в Массандру
барабашов
Повідомлень: 5487
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 22:06
барабашов написав:
С 69го
До этого там мамонты бегали
По портвейн в Массандру
Випустили
Буде гадити всюди
Терпіння всім, ми ж не мусульмани, свиней любимо
Hotab
Повідомлень: 17223
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 22:06
budivelnik написав:
ПС
1959 рік я взяв тому , що українці становлячи 30+% населення Криму в той момент , мали всього 0,4% шкіл з українською мовою навчання.
Нагадаю
З 1959 року - Крим це Україна.
Коли я вчився в школі, на район міста Києва з населенням 400 000 була одна українська школа.
UA
Повідомлень: 9907
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2369 раз.
