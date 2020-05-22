Финкомпания CardService

greenozon
Непонятно, что вы хотели сказать своей ссылкой. При переходе по ней - открывается страница с блоками рекламы и все. Ни текста ни видео ... Вы прорекламировались, надо так понимать.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 14 кві, 2020 07:32
greenozon
Непонятно, что вы хотели сказать своей ссылкой. При переходе по ней - открывается страница с блоками рекламы и все. Ни текста ни видео ... Вы прорекламировались, надо так понимать.
Додано: Сер 20 тра, 2020 21:16
надо понімать що кантора зняла свою рекламу і вона більше не доступна!!
непонятно, однако.
мабуть гроші закінчились в них на рекламу ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:24
Узнавал по поводу этой компании у брокера, говорят,что работают с ними давно, проблем с выплатами у клиентов небыло.
Минимальные суммы относительно небольшие, сроки тоже, проценты высокие, вся инфа есть у них на сайте.
На сколько сейчас актуальные такие карточные продукты и как кризис может сказаться на деятельности этой компании?
Может быть есть смысл попробовать на три месяца?
Додано: Суб 23 тра, 2020 06:55
Electron А затраты на услуги брокера и затраты на операции с облигациями? Если решитесь просчитать этот "процесс" - если можно выкладывайте сюда, а то мои первые шаги - это когда-то был звонок в ФридомФинанс, нужно ехать в другой город заключать договор - так как в моем у них никого не было... На том и остановился.
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:27
Electron
який брокер, які відсотки від платить клієнтам,
2) якщо це облігації (треба розуміти корпоративні), то там вони виплачують купонні виплати досить рідко
+ податки повні (19.5) - вірно?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 23 тра, 2020 17:02
greenozon
Брокер Универ.
Корпоративные облигации.
По инфе от брокера, купоны выплачивают вовремя, раз в квартал.
ringM57
По комиссиям и налогам не углублялся.
Договор можно заключить дистанционно, все расчеты гривной на банковский счет.
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