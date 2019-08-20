|
|
|
Українцям перерахують зарплати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:18
працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??
-
kontagd
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Ну и приколисты они - Сумыгаз - на руки 3993 гр. Пусть хоть немного выходит ...... из кабинета.
-
hseriy1968
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Я работаю водителем в сфере образования и ставка держ водитиля 2600 и надбавка до минималки в итоге на руки за 21 робочий день я получаю 3400. Премия раз ягод в некоторых учреждениях чаше начисляется по отношению к ставке а не к минималк
-
yok22
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:48
yura_dementev и jeugen какие-то у вас проблемы с пониманием курсов, как евро может быть ниже $?
-
sasch
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 06.09.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:50
kontagd написав:
працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??
В статті жодного слова про мінімальну в 8000
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25457
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 5981 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:09
Faceless написав: kontagd написав:
працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??
В статті жодного слова про мінімальну в 8000
это же бот однодневка наштомповал ряд сообщений про зп 2000-4000 грн.
-
wotsergeyd
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 07.11.18
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|