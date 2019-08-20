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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:18

працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??
kontagd
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29

Ну и приколисты они - Сумыгаз - на руки 3993 гр. Пусть хоть немного выходит ...... из кабинета.
hseriy1968
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29

Я работаю водителем в сфере образования и ставка держ водитиля 2600 и надбавка до минималки в итоге на руки за 21 робочий день я получаю 3400. Премия раз ягод в некоторых учреждениях чаше начисляется по отношению к ставке а не к минималк
yok22
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:48

Re: Українцям перерахують зарплати

yura_dementev и jeugen какие-то у вас проблемы с пониманием курсов, как евро может быть ниже $?
sasch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:50

  kontagd написав:працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??

В статті жодного слова про мінімальну в 8000
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:09

  Faceless написав:
  kontagd написав:працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??

В статті жодного слова про мінімальну в 8000

это же бот однодневка наштомповал ряд сообщений про зп 2000-4000 грн.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:26

Если сейчас такие зарплаты ---то какие будут в будущем пенсии. ??Опять столица рулит? !
sharaeva
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:51

Толку от вашей статистики , если люди получают меньше средней зарплаты .Предлагаю не включать в статистику зарплаты чиновников ввышего звена, руководитель всех фирм и предприятий и топ менеджеров. Вот тогда средняя зарплата людей отобразилась бы правельно и размер ее составит в пределах 7000грн.( на руки 5600 гр. ) в лучем случаи. Результат 220 долларов и это пугает до ужаса всех людей.
700vlad
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:59

Врут и не краснеют! Минимальная зарплата официально 2904грн.,а остальное доплаты. Премии и все остальное начисляют от официальной зарплаты.Надбавки могут снять в любую минуту. Дурят народ везде и как могут.
tat54
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:03

  700vlad написав:Толку от вашей статистики , если люди получают меньше средней зарплаты .Предлагаю не включать в статистику зарплаты чиновников ввышего звена, руководитель всех фирм и предприятий и топ менеджеров. Вот тогда средняя зарплата людей отобразилась бы правельно и размер ее составит в пределах 7000грн.( на руки 5600 гр. ) в лучем случаи. Результат 220 долларов и это пугает до ужаса всех людей.

По методологии отсекаются 1% самых высоких и 1% самых низких зарплат, потому не надо пенять на ТОП-менеджеров, указанная в статье цифра вполне реальна, а с учетом доли зарплат в конвертах еще и хорошо занижена
Faceless
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  #<123>
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