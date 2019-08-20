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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:18
працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Ну и приколисты они - Сумыгаз - на руки 3993 гр. Пусть хоть немного выходит ...... из кабинета.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Я работаю водителем в сфере образования и ставка держ водитиля 2600 и надбавка до минималки в итоге на руки за 21 робочий день я получаю 3400. Премия раз ягод в некоторых учреждениях чаше начисляется по отношению к ставке а не к минималк
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:48
Re: Українцям перерахують зарплати
yura_dementev и jeugen какие-то у вас проблемы с пониманием курсов, как евро может быть ниже $?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:50
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:09
это же бот однодневка наштомповал ряд сообщений про зп 2000-4000 грн.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:26
Если сейчас такие зарплаты ---то какие будут в будущем пенсии. ??Опять столица рулит? !
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:51
Толку от вашей статистики , если люди получают меньше средней зарплаты .Предлагаю не включать в статистику зарплаты чиновников ввышего звена, руководитель всех фирм и предприятий и топ менеджеров. Вот тогда средняя зарплата людей отобразилась бы правельно и размер ее составит в пределах 7000грн.( на руки 5600 гр. ) в лучем случаи. Результат 220 долларов и это пугает до ужаса всех людей.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:59
Врут и не краснеют! Минимальная зарплата официально 2904грн.,а остальное доплаты. Премии и все остальное начисляют от официальной зарплаты.Надбавки могут снять в любую минуту. Дурят народ везде и как могут.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:03
По методологии отсекаются 1% самых высоких и 1% самых низких зарплат, потому не надо пенять на ТОП-менеджеров, указанная в статье цифра вполне реальна, а с учетом доли зарплат в конвертах еще и хорошо занижена
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