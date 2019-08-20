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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04
Унас зп грязными типа космические но с етими выщитами чуть не в40% на руки даже минималки нет. У миня вышиты в соцстрах пинционный и военный сбор
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:13
Когда на финфоруме начинают сидеть водители, санитарки, железнодорожники - я все больше удостоверяют в том, что тут что-то не то происходит.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:19
Я штатный роботник медицинского учреждения и на руки я получаю 3800 это в Донецкой области и где ваша средняя 8000 - 10000 по Украине и где вы берете эти расчеты.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:33
Re: Українцям перерахують зарплати
Открываем налоговый кодекс, перестаём писать чушь про 40%
Очевидно, что не в госмедучреждениях
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:37
врут?
tat54 с каких фонарей минималка 2900? это какого года сведения?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:01
Эм... вот мне интересно, кто получает эти 10к? Работаю на заводе сотрудником ИТР, зп 5.000 у сотрудника который 35 лет продаботал и стал ведущим инженер технологом, ЗП 8.000. ГДЕ ЭТИ 10 -15.000?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:09
Re: Українцям перерахують зарплати
Работаю программистом в Киеве, получаю чистыми 122 000 грн в месяц официальной белой зарплаты, до налогов выходит - 152 000 (18% подоходный + 1,5 военный збор). Коллеги рядом получают где-то столько же.
И где ваша средняя 8000 - 10000 по Украине и где вы берете эти расчеты?
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