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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04

Унас зп грязными типа космические но с етими выщитами чуть не в40% на руки даже минималки нет. У миня вышиты в соцстрах пинционный и военный сбор
yok22
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:13

  Faceless написав:
  kontagd написав:працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??

В статті жодного слова про мінімальну в 8000

Когда на финфоруме начинают сидеть водители, санитарки, железнодорожники - я все больше удостоверяют в том, что тут что-то не то происходит.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:19

Я штатный роботник медицинского учреждения и на руки я получаю 3800 это в Донецкой области и где ваша средняя 8000 - 10000 по Украине и где вы берете эти расчеты.
slavegas1105
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:33

Re: Українцям перерахують зарплати

yok22 написав:Унас зп грязными типа космические но с етими выщитами чуть не в40% на руки даже минималки нет. У миня вышиты в соцстрах пинционный и военный сбор
Открываем налоговый кодекс, перестаём писать чушь про 40%


slavegas1105 написав:Я штатный роботник медицинского учреждения и на руки я получаю 3800 это в Донецкой области и где ваша средняя 8000 - 10000 по Украине и где вы берете эти расчеты.


Очевидно, что не в госмедучреждениях
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:37

врут?

tat54 с каких фонарей минималка 2900? это какого года сведения?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:01

Эм... вот мне интересно, кто получает эти 10к? Работаю на заводе сотрудником ИТР, зп 5.000 у сотрудника который 35 лет продаботал и стал ведущим инженер технологом, ЗП 8.000. ГДЕ ЭТИ 10 -15.000?
baghira1997
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:09

Re: Українцям перерахують зарплати

Работаю программистом в Киеве, получаю чистыми 122 000 грн в месяц официальной белой зарплаты, до налогов выходит - 152 000 (18% подоходный + 1,5 военный збор). Коллеги рядом получают где-то столько же.
И где ваша средняя 8000 - 10000 по Украине и где вы берете эти расчеты?
KirTer
 
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