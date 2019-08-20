Українцям перерахують зарплати

Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:53
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:12
Все относительно. У вас же не всегда были текущие доходы? Студентом были?! Вот у меня когда-то было все намного проще по доходам и как-то выкручивался. На 5000 грн при нынешних ценах тяжело. Но в тоже время- мне с трудом понятно, как можно минимум 800 грн в магазине за себя одного оставить. Или это на дней 5-7 скупаетесь?
А вообще у нас крайности. Вон сверху сказочники -финансист с программистом самоутверждаются в интернете и сказки рассказывают с потолка)) А у других понятие, что все зарабатывают 4000 грн. Но ведь в регионах люди живут на эти деньги. Пенсионеры и на меньшее живут, к сожалению. Поэтому "невозможно" просто громкое слово. У меня у друзей доход на двоих в Киеве +-тысяч 18 грн,+ маленькая дочь. Даже в Европу иногда ездят на несколько дней. Люди умеют экономно жить
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:16
Ощущения обманывают. Разве что уровень главного бухгалтера. У меня пара друзей финансистов в крупных международных компаниях с ЗП выше среднерыночных, и до 40к не дотягивают. Тоже авто, недвига, путешествия. Все это можно и на меньшие деньги иметь.
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