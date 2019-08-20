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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:53

  yura_dementev написав:Толку от этих повышений,если ЗП растет на 100-500 раз в год.а Цены растут каждый день

Давайте доллар по 8... И евро по 7... Тогда и говорите про великий рост соц.составляющей

Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:12

  ssnet написав:Хоть кто-то может расписать как он живет в месяц на 5000 грн. У меня один поход в магаз на одного под 800 грн выходит. Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку. А еще одежда, обувь и т.д.
Про оренду квартиры и затраты на машину, поход в кабак я вообще молчу.

Все относительно. У вас же не всегда были текущие доходы? Студентом были?! Вот у меня когда-то было все намного проще по доходам и как-то выкручивался. На 5000 грн при нынешних ценах тяжело. Но в тоже время- мне с трудом понятно, как можно минимум 800 грн в магазине за себя одного оставить. Или это на дней 5-7 скупаетесь?
А вообще у нас крайности. Вон сверху сказочники -финансист с программистом самоутверждаются в интернете и сказки рассказывают с потолка)) А у других понятие, что все зарабатывают 4000 грн. Но ведь в регионах люди живут на эти деньги. Пенсионеры и на меньшее живут, к сожалению. Поэтому "невозможно" просто громкое слово. У меня у друзей доход на двоих в Киеве +-тысяч 18 грн,+ маленькая дочь. Даже в Европу иногда ездят на несколько дней. Люди умеют экономно жить
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:16

  safonovstanislav написав:
  jr_diava88 написав:... бухгалтером минимум за 8000 на руки (т.е. 10 тыс для госстата)

Знакомые бухгалтера получают по ощущениям минимум *10 от вашей суммы. Недвижимость, авто, путешествия.

Ощущения обманывают. Разве что уровень главного бухгалтера. У меня пара друзей финансистов в крупных международных компаниях с ЗП выше среднерыночных, и до 40к не дотягивают. Тоже авто, недвига, путешествия. Все это можно и на меньшие деньги иметь.
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