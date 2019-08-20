Українцям перерахують зарплати

Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:12

ssnet написав: Хоть кто-то может расписать как он живет в месяц на 5000 грн. У меня один поход в магаз на одного под 800 грн выходит. Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку. А еще одежда, обувь и т.д.

Про оренду квартиры и затраты на машину, поход в кабак я вообще молчу. Хоть кто-то может расписать как он живет в месяц на 5000 грн. У меня один поход в магаз на одного под 800 грн выходит. Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку. А еще одежда, обувь и т.д.Про оренду квартиры и затраты на машину, поход в кабак я вообще молчу.

Все относительно. У вас же не всегда были текущие доходы? Студентом были?! Вот у меня когда-то было все намного проще по доходам и как-то выкручивался. На 5000 грн при нынешних ценах тяжело. Но в тоже время- мне с трудом понятно, как можно минимум 800 грн в магазине за себя одного оставить. Или это на дней 5-7 скупаетесь?А вообще у нас крайности. Вон сверху сказочники -финансист с программистом самоутверждаются в интернете и сказки рассказывают с потолка)) А у других понятие, что все зарабатывают 4000 грн. Но ведь в регионах люди живут на эти деньги. Пенсионеры и на меньшее живут, к сожалению. Поэтому "невозможно" просто громкое слово. У меня у друзей доход на двоих в Киеве +-тысяч 18 грн,+ маленькая дочь. Даже в Европу иногда ездят на несколько дней. Люди умеют экономно жить