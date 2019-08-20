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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:53

  yura_dementev написав:Толку от этих повышений,если ЗП растет на 100-500 раз в год.а Цены растут каждый день

Давайте доллар по 8... И евро по 7... Тогда и говорите про великий рост соц.составляющей

Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:12

  ssnet написав:Хоть кто-то может расписать как он живет в месяц на 5000 грн. У меня один поход в магаз на одного под 800 грн выходит. Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку. А еще одежда, обувь и т.д.
Про оренду квартиры и затраты на машину, поход в кабак я вообще молчу.

Все относительно. У вас же не всегда были текущие доходы? Студентом были?! Вот у меня когда-то было все намного проще по доходам и как-то выкручивался. На 5000 грн при нынешних ценах тяжело. Но в тоже время- мне с трудом понятно, как можно минимум 800 грн в магазине за себя одного оставить. Или это на дней 5-7 скупаетесь?
А вообще у нас крайности. Вон сверху сказочники -финансист с программистом самоутверждаются в интернете и сказки рассказывают с потолка)) А у других понятие, что все зарабатывают 4000 грн. Но ведь в регионах люди живут на эти деньги. Пенсионеры и на меньшее живут, к сожалению. Поэтому "невозможно" просто громкое слово. У меня у друзей доход на двоих в Киеве +-тысяч 18 грн,+ маленькая дочь. Даже в Европу иногда ездят на несколько дней. Люди умеют экономно жить
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:16

  safonovstanislav написав:
  jr_diava88 написав:... бухгалтером минимум за 8000 на руки (т.е. 10 тыс для госстата)

Знакомые бухгалтера получают по ощущениям минимум *10 от вашей суммы. Недвижимость, авто, путешествия.

Ощущения обманывают. Разве что уровень главного бухгалтера. У меня пара друзей финансистов в крупных международных компаниях с ЗП выше среднерыночных, и до 40к не дотягивают. Тоже авто, недвига, путешествия. Все это можно и на меньшие деньги иметь.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:43

  SMOKE написав:
  safonovstanislav написав:
  jr_diava88 написав:... бухгалтером минимум за 8000 на руки (т.е. 10 тыс для госстата)

Знакомые бухгалтера получают по ощущениям минимум *10 от вашей суммы. Недвижимость, авто, путешествия.

Ощущения обманывают. Разве что уровень главного бухгалтера. У меня пара друзей финансистов в крупных международных компаниях с ЗП выше среднерыночных, и до 40к не дотягивают. Тоже авто, недвига, путешествия. Все это можно и на меньшие деньги иметь.

Может быть. Я привык жить одним днём. По-этому постоянно в кредитах. Не люблю экономить. Когда пашу 48 часов в сутки без выходных, очень сложно себе в чем-то отказать.
Плюс специфика работы предпринимателем. Когда потерял, например, за день 5000 грн из-за неудачного вложения денег, очень сложно сэкономить, например, на такси 70 грн, даже если идти пешком всего 20 минут
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:51

  SMOKE написав:Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.

Писателям на финансовом форуме хорошо бы предварительно изучить хотя бы базовый курс экономики, который себе представляет любая базарная торговка. Доходы на цены вообще не влияют. Цена формируется на основе спроса и предложения (особенно заметна разница наличия и отсутствия конкуренции). Кроме того цена не может быть меньше, чем затраты производителя и это основной фактор для большинства товаров. Поэтому, если для страны повышаются закупочные цены на, допустим, бензин, то и все остальные цены в стране взлетят, хотя доходы внутри страны выше не станут.

Будут ли покупать - зависит от необходимости товара. Рекомендую покурить понятие "эластичность спроса". Вкратце оно описано в анекдоте:
— Водка подорожала, сынок.
— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.

  SMOKE написав:Вон сверху сказочники -финансист с программистом самоутверждаются в интернете и сказки рассказывают с потолка))

Не обязательно сказки. Про финансиста не скажу, но вышеуказаные 4800$ в месяц - это вполне реальная ЗП для хорошего программиста в Киеве. Много контор, высокий спрос, хороших спецов не хватает. Понятно, что медианная даже для только киевских программистов сильно поменьше.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:57

  safonovstanislav написав:Плюс специфика работы предпринимателем. Когда потерял, например, за день 5000 грн из-за неудачного вложения денег, очень сложно сэкономить, например, на такси 70 грн, даже если идти пешком всего 20 минут

Загадочно так. Когда ж экономить, если не тогда, когда бюджет в минус уходит? Или это в том смысле, что 5000 грн - это ни о чём и нужно потерять хотя бы в десять раз больше?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:19

  moveton написав:
  safonovstanislav написав:Плюс специфика работы предпринимателем. Когда потерял, например, за день 5000 грн из-за неудачного вложения денег, очень сложно сэкономить, например, на такси 70 грн, даже если идти пешком всего 20 минут

Загадочно так. Когда ж экономить, если не тогда, когда бюджет в минус уходит? Или это в том смысле, что 5000 грн - это ни о чём и нужно потерять хотя бы в десять раз больше?

Я работаю в интернет-продажах. Там основные затраты - на рекламу. Нашёл удачное место, чтоб разместиться, продал много, получил деньги. Но, основная часть мест, где можно разместить рекламу, не приносит ничего, кроме убытков. Причём, обычно, чем больше минимальный заказ, тем хуже результат. И такая борьба каждый день. Плюс-минус-плюс-минус. И когда каждый день такие колебания, очень сложно хоть что-то экономить. Сегодня сэкономишь 1000 грн в ущерб себе, а завтра 5000 грн просто сгорят из-за неудачного вложения
А если потерять в 10 раз больше в бизнесе, то сэкономленная 1000 грн просто растворится в общих убытках и ничего не поменяет
safonovstanislav
 
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