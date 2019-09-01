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Гривня стала другою у рейтингу
валют, які найбільше...

Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19

Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Єдина валюта щодо якої гривня ослабла за останні 12 місяців — турецька ліра.

Дивися повний текст Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік — Нацбанк (інфографіка).
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