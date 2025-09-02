RSS
Які податки з посилок, сервісів
таксі та кур’єрських...

Які податки з посилок, сервісів таксі та кур’єрських...
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:02

Які податки з посилок, сервісів таксі та кур’єрських...

Пропонуємо до обговорення:
Глобальне підвищення податків, зокрема ПДВ, навряд чи можливе. Натомість ідеться про впровадження окремих рішень, які дадуть змогу поліпшити адміністрування.

Які податки з посилок, сервісів таксі та кур’єрських служб готують у ВР
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:02

Нагла брехня. Різні пенсіі тому, що для народа закон о пенсіях, по якому отримують тисячі пенсіонерів 2361грн. ,а для них закон о спецпенсіях по якому отримують 390000 грн. Це є грубе порушення основного закона Конституціі о рівності прав громадян. Різниця між пенсіями в 165 раз. Такого нема ніде у світі. Да і пенсія 2361грн менше реального прожиткового мінімума мінімум в 5 разів. Різниця між мінімальною і максимальною зарплатою в Европі максимум 10 разів, а не в 375 раз як у нас: 8 тис. на місяць і 3 міліони на місяць.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 08:02

На міліонні заробітні плати чиновників,дерслужбовців,разні корупційні справи коштів вистачає,державі чиновникам не до пінсіонерів
