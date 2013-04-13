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Как формируется тариф
платежной системы?

Как формируется тариф платежной системы?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:07

Как формируется тариф платежной системы?

Всем привет. Вопрос по поводу платежного шлюза: почему торговые комиссии на услуги платежных провайдеров так сильно различаются и почему одни сервисы предлагают ставку в 2,5%, а другие почти 3,5%? Подобных компаний большое множество, конкуренция достаточно высокая и все они плюс минус с одинаковым тарифом.

Знаю, что в нее входит ставка Interchange fee и варьируется в зависимости от отрасли, размера бизнеса и других видов переменных.

Но возможно кто-то глубже понимает составляющие этой комиссии?
На основании чего она формируется?
Natalia23
 
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