|
|
Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 вер, 2019 07:13
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на б/у автомобілі залежать їх пробігу.
Дивися повний текст Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90731
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 07 вер, 2019 07:13
Можемо собі дозволити, не євробляхи ж купляти
-
x-evier
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 06.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5212
|282261
|
|
|9
|448
|
|
|1
|54
|