Ціни на б/у автомобілі залежать їх пробігу.
Дивися повний текст Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка).
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Додано: Суб 07 вер, 2019 07:13
Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка).
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:59
Валить в одну кучу авто с пробегом 100тыс и 300тыс - это конечно идиотизм полный. Это совершенно несравнимые авто. Вот кто придумал их считать вместе?
Если авто с честным пробегом 120-150тыс еще может побегать столько же без особых затрат, то авто с пробегом в 300тыс - это откровенный хлам который не стоит внимания в наших реалиях. Особенно это касается дорогих авто где любой ремонт может встать в стоимость самого б/у авто на момент его покупки.
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