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Скільки коштують б/у автомобілі
в Україні (інфографіка)

Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 07:13

Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на б/у автомобілі залежать їх пробігу.

Дивися повний текст Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка).
R2
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Можемо собі дозволити, не євробляхи ж купляти
x-evier
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:59

Валить в одну кучу авто с пробегом 100тыс и 300тыс - это конечно идиотизм полный. Это совершенно несравнимые авто. Вот кто придумал их считать вместе?
Если авто с честным пробегом 120-150тыс еще может побегать столько же без особых затрат, то авто с пробегом в 300тыс - это откровенный хлам который не стоит внимания в наших реалиях. Особенно это касается дорогих авто где любой ремонт может встать в стоимость самого б/у авто на момент его покупки.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:31

З ВАЗ щось наплутали, нiбито "тазик" з пробігом до 100000 км. коштує дешевше , ніж з пробігом більше 100000 км.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:04

знаєте який реальний пробіг авто? в середньому 15-30тис в рік проїжджають люди в сімейному режимі в будні на роботу і вихідні на дачу...от і виходить за 10 років 300000тис, а ви ведетесь що машина 2002року а пробіг 200000
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:40

  vitaliygoodlife написав:знаєте який реальний пробіг авто? в середньому 15-30тис в рік проїжджають люди в сімейному режимі в будні на роботу і вихідні на дачу...от і виходить за 10 років 300000тис, а ви ведетесь що машина 2002року а пробіг 200000

А ещё есть старенькие пенсионеры, выезжающие раз в месяц из гаража, чтобы помыть машину от пыли, просушить и сразу же обратно. Дачи нет, как и денег на бензин. Пробег- 100 метров в год.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 01:14

  vitaliygoodlife написав:знаєте який реальний пробіг авто? в середньому 15-30тис в рік проїжджають люди в сімейному режимі в будні на роботу і вихідні на дачу...от і виходить за 10 років 300000тис, а ви ведетесь що машина 2002року а пробіг 200000

Ерунда. Есть разные обстоятельства. Я проезжаю где-то 5-7 тыс в год. Работа - на метро удобнее. В основном поездки на выходные,в отпуск на море, на лыжи. У друзей две машины в семье. На второй пробег 3000-4000 в год последнее время был. В итоге сейчас продали вторую- хюндай тюксон 2008 с пробегом реальным в 80тыс с копейками.
SMOKE
 
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