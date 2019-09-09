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У податковій інспекції хочуть
впровадити новий метод...

У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33

У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

Пропонуємо до обговорення:
Будуть відстежувати, що купують українці, і порівнювати їхні витрати з доходами.

Дивися повний текст У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод контролю українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33

Снимаем деньги с карты. Покупаем всё, что нужно, за наличные.
Дорогой налоговой (если зададут вопросы), говорим, что живём в рамках бюджета прожиточного минимума, установленного государством. А наличные копили под подушкой на дорогие покупки.
И пусть целуют нас в живот.
oppoprinter
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:38

Фискально-финансовый мониторинг по расходам уже сегодня

https://news.finance.ua/ru/news/-/433697

И контроль по зачислениям тоже, вопреки техническим особенностям, может быть не за горами

https://news.finance.ua/ru/news/-/393198/
ZINCHENKO
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