Будуть відстежувати, що купують українці, і порівнювати їхні витрати з доходами.
Дивися повний текст У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод контролю українців.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33
У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод контролю українців.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33
Снимаем деньги с карты. Покупаем всё, что нужно, за наличные.
Дорогой налоговой (если зададут вопросы), говорим, что живём в рамках бюджета прожиточного минимума, установленного государством. А наличные копили под подушкой на дорогие покупки.
И пусть целуют нас в живот.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:38
Фискально-финансовый мониторинг по расходам уже сегодня
https://news.finance.ua/ru/news/-/433697
И контроль по зачислениям тоже, вопреки техническим особенностям, может быть не за горами
https://news.finance.ua/ru/news/-/393198/
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