Будуть відстежувати, що купують українці, і порівнювати їхні витрати з доходами.
Дивися повний текст У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод контролю українців.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33
У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод контролю українців.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33
Снимаем деньги с карты. Покупаем всё, что нужно, за наличные.
Дорогой налоговой (если зададут вопросы), говорим, что живём в рамках бюджета прожиточного минимума, установленного государством. А наличные копили под подушкой на дорогие покупки.
И пусть целуют нас в живот.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:38
Фискально-финансовый мониторинг по расходам уже сегодня
https://news.finance.ua/ru/news/-/433697
И контроль по зачислениям тоже, вопреки техническим особенностям, может быть не за горами
https://news.finance.ua/ru/news/-/393198/
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:33
Не до кінця зрозумів. Якщо я, як фізособа, декларую отриманий дохід, то плачу лише 9%? Щось тут не в'яжеться.
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:21
Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве.
На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах...
Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:59
Cris Та да. Чет опять не с того конца начинают. Вроде да, нужно, но как правило стричь будут овец, а волки и пастухи как обычно ... Грустно. Тем более, что равенство перед законом и правосудие, да и сами нормальные законы все это пока остается лишь мечтой.
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