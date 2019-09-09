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У податковій інспекції хочуть
впровадити новий метод...

У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33

У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

Пропонуємо до обговорення:
Будуть відстежувати, що купують українці, і порівнювати їхні витрати з доходами.

Дивися повний текст У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод контролю українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33

Снимаем деньги с карты. Покупаем всё, что нужно, за наличные.
Дорогой налоговой (если зададут вопросы), говорим, что живём в рамках бюджета прожиточного минимума, установленного государством. А наличные копили под подушкой на дорогие покупки.
И пусть целуют нас в живот.
oppoprinter
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:38

Фискально-финансовый мониторинг по расходам уже сегодня

https://news.finance.ua/ru/news/-/433697

И контроль по зачислениям тоже, вопреки техническим особенностям, может быть не за горами

https://news.finance.ua/ru/news/-/393198/
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:33

Не до кінця зрозумів. Якщо я, як фізособа, декларую отриманий дохід, то плачу лише 9%? Щось тут не в'яжеться.
JackOfShadows
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:21

Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве.
На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах...
Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:59

Cris Та да. Чет опять не с того конца начинают. Вроде да, нужно, но как правило стричь будут овец, а волки и пастухи как обычно ... Грустно. Тем более, что равенство перед законом и правосудие, да и сами нормальные законы все это пока остается лишь мечтой.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:40

  JackOfShadows написав:Не до кінця зрозумів. Якщо я, як фізособа, декларую отриманий дохід, то плачу лише 9%? Щось тут не в'яжеться.

там же пишут:
> Новий вид контролю хочуть впровадити на противагу податковій амністії
> подати одноразову декларацію
т.е. с 0-й декларации платится десятина -- потом -- две.
_hunter
 
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А количество контролирующих будет равно населению.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:15

Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

  Cris написав:Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве.
На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах...
Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((


Так вони ніяк не хочуть будувати нові сучасні дороги і автобани, вони не хочуть будувати нові клініки та школи, вони хочуть контролювати ...

Щось дуже ця нова "Цифрова держава" тхне так як пукінське лайно з Містом17

pavilion_dv
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