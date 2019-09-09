У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

Додано: Вів 10 вер, 2019 21:57

А как быть с презумпцией невиновности, о сроками давности и с тем, что закон обратной силы не имеет? В 90-х вся страна работала нелегально, сейчас почти половина и это не вина людей, а вина законодателей и работодателей. А если человек в Польше заработал деньги в 90-е, с чего он должен платить? А как быть с недвигой? Еще несколько дней назад гетьманцев заявлял следующее:

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.

Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."

По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.