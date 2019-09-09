Будуть відстежувати, що купують українці, і порівнювати їхні витрати з доходами.
Дивися повний текст У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод контролю українців.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33
У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод контролю українців.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:33
Снимаем деньги с карты. Покупаем всё, что нужно, за наличные.
Дорогой налоговой (если зададут вопросы), говорим, что живём в рамках бюджета прожиточного минимума, установленного государством. А наличные копили под подушкой на дорогие покупки.
И пусть целуют нас в живот.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:38
Фискально-финансовый мониторинг по расходам уже сегодня
https://news.finance.ua/ru/news/-/433697
И контроль по зачислениям тоже, вопреки техническим особенностям, может быть не за горами
https://news.finance.ua/ru/news/-/393198/
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:33
Не до кінця зрозумів. Якщо я, як фізособа, декларую отриманий дохід, то плачу лише 9%? Щось тут не в'яжеться.
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:21
Налоговый долг одной только компании, контролируемой Коломойским, УкрНафты- 15,8 млрд грн!!! Это 16% всего налогового долга в государстве.
На контрабанде государство теряет 63-93 млрд, еще 22-36 млрд на офшорах...
Но им неймется контролировать именно ФОПов, потери от занижения реализации которых оцениваются в 2,0- 2,4 млрд грн и сопоставимы с расходами на дополнительное администрирование(((
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:59
Cris Та да. Чет опять не с того конца начинают. Вроде да, нужно, но как правило стричь будут овец, а волки и пастухи как обычно ... Грустно. Тем более, что равенство перед законом и правосудие, да и сами нормальные законы все это пока остается лишь мечтой.
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:40
там же пишут:
> Новий вид контролю хочуть впровадити на противагу податковій амністії
> подати одноразову декларацію
т.е. с 0-й декларации платится десятина -- потом -- две.
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:15
Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
Так вони ніяк не хочуть будувати нові сучасні дороги і автобани, вони не хочуть будувати нові клініки та школи, вони хочуть контролювати ...
Щось дуже ця нова "Цифрова держава" тхне так як пукінське лайно з Містом17
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:57
А как быть с презумпцией невиновности, о сроками давности и с тем, что закон обратной силы не имеет? В 90-х вся страна работала нелегально, сейчас почти половина и это не вина людей, а вина законодателей и работодателей. А если человек в Польше заработал деньги в 90-е, с чего он должен платить? А как быть с недвигой? Еще несколько дней назад гетьманцев заявлял следующее:
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.
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