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У податковій інспекції хочуть
впровадити новий метод...

У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:58

Пора уже выходить на улицы. Будете молчать, скоро ничего не купите, а деньги превратятся в мусор. И это затеял зеля, который сам держит деньги в офшорах!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:20

Зеля держит деньги в офшорах! Оно не имеет никакого даже морального права, не говоря о конституционном, требовать платить непонятно куда и на каком основании какие-то налоги и штрафы с заработанных, к примеру, в Польше в 90-е годы денег, нарушать презумпцию невиновности и менять правила игры задним числом и все остальное! Еще и когда у судей и прокуроров никто и не думает забирать по 5 квартир, полученных за счет народа, по миллиону при выходе на пенсию и т.д. и ментов никто не думает отправлять работать, чтоб не сидели на нашей шее с 38 лет на пенсии, и ни один коррупционер не сидит в тюрьме!
Зато люди оставляют за собой право защищать свою имущество как считают нужным!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:47

всех на счетчик хотят поставить
Energy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03

Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...

Глупый заголовок.
Налоговая инспекция не имеет отношения к этому законопроекту, он подан фракцией ЕС.
А ЕС сейчас очень далека от налоговой, там командуют новые лица.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:17

freeze Ну, за контролем расходов, и за СН не заржавеет. Тоже что-нибудь примут, пусть и свое ((
Kalgan
 
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  #<12
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