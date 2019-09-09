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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:58
Пора уже выходить на улицы. Будете молчать, скоро ничего не купите, а деньги превратятся в мусор. И это затеял зеля, который сам держит деньги в офшорах!
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:20
Зеля держит деньги в офшорах! Оно не имеет никакого даже морального права, не говоря о конституционном, требовать платить непонятно куда и на каком основании какие-то налоги и штрафы с заработанных, к примеру, в Польше в 90-е годы денег, нарушать презумпцию невиновности и менять правила игры задним числом и все остальное! Еще и когда у судей и прокуроров никто и не думает забирать по 5 квартир, полученных за счет народа, по миллиону при выходе на пенсию и т.д. и ментов никто не думает отправлять работать, чтоб не сидели на нашей шее с 38 лет на пенсии, и ни один коррупционер не сидит в тюрьме!
Зато люди оставляют за собой право защищать свою имущество как считают нужным!
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03
Re: У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод...
Глупый заголовок.
Налоговая инспекция не имеет отношения к этому законопроекту, он подан фракцией ЕС.
А ЕС сейчас очень далека от налоговой, там командуют новые лица.
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:17
freeze Ну, за контролем расходов, и за СН не заржавеет. Тоже что-нибудь примут, пусть и свое ((
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